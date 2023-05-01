السيسي: «طول ما الشعب متماسك هنعدّي أي تحدّي»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية، حيث هنَّأ فى كلمته خلال الاحتفالية عاملات وعمال مصر الأوفياء بهذه المناسبة، متمنياً لمصر الغالية دوام التقدم والازدهار.

ووجَّه الرئيس حديثه إلى عمال مصر، قائلاً: «التاريخ دوماً يسجل بحروف من نور دوركم المشهود له فى بناء هذا الوطن الأمين، على مر الزمان والعصور، فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس المصريين للعمل، تقديس جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشامخة، التى صنعها أجدادنا فى مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدى والكفاح».

الرئيس يحتفي بعاملات وعمال مصر الأوفياء في عيدهم من «الصالحية الجديدة»

وأضاف الرئيس: «اليوم، وفى هذا العالم، الذى يتسم بالمنافسة والتغير المستمر، فإن أهمية هذه القيم قد تضاعفت، فالإحاطة بأرقى درجات العلم الحديث، واستيعابه وتطويعه لإنتاج التكنولوجيا التطبيقية، وتأسيس وترسيخ مهارات الانضباط والدقة، وتفجير طاقات الإبداع، والتعمق فى جميع متطلبات الإدارة الحديثة، والتنمية الصناعية المتطورة، كل هذه أصبحت عوامل يصعب من غيرها تحقيق التقدم والازدهار للشعوب».

وأشار الرئيس إلى أن الأزمات العالمية المتلاحقة، من جائحة «كورونا»، إلى الأزمة «الروسية - الأوكرانية»، جاءت لتضيف المزيد من الصعوبات، التى يلاقيها العديد من دول العالم، خاصة الدول النامية، ومن بينها مصر، مستطرداً: «التحديات التى تواجهها الدولة المصرية وتقلق المواطنين لن تؤثر علينا، ومهما حدث فى العالم من أزمات ومشكلات، فلن يمس المصريين شىء (طول ما الشعب المصرى متماسك هنقدر نعدى أى حاجة، ومعاً دائماً قادرون)».

وأكد الرئيس السيسى أن الدولة حريصة على تقديم أقصى دعم ورعاية للعمال، حيث جرى زيادة الحد الأدنى للأجور، وإطلاق وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم اللازم للعمالة غير المنتظمة، ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة بسوق العمل، والتوسع بالمشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقة، فضلاً عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، متابعاً: «دائماً نحرص على تقديم أقصى ما نستطيع من دعم ورعاية للعمال».

وأكد الرئيس أن بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث على النحو الأمثل، دون سواعد عمال مصر الأوفياء، ووعيهم السليم، ومهاراتهم التى تتطور باستمرار، وهو ما يتطلب من الحكومة القيام بالتنسيق اللازم مع كافة المؤسسات المعنية، للتوسع فى برامج التدريب للشباب من الجنسين، والاستمرار فى تطوير المراكز التدريبية، التى تعمل تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتابع الرئيس: «أقول لكم: إننا معاً قادرون -بإذن الله تعالى- على مواصلة العمل والتقدم بإصرار على النجاح، وثقة فى توفيق الله لنا لتحيا مصر دائماً وأبداً وطناً عزيزاً غالياً، يستحق منا كل الإخلاص والتضحية».

10 قرارات ومبادرات رئاسية لدعم العمال

1- إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.

2- البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرها «1000» جنيه.

3- إصدار وثيقة جديدة من شهادة «أمان»، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

4- لاالتأكيد على جميع منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقرّرة قانوناً «٥٪»، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.

5- دراسة المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يحافظ على حقوق العمال، ويضمن بيئة عمل مواتية للاستثمار.

6- تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية.

7- سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

8- التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، مع القطاع الخاص، للانتهاء من إجراءات تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات دمج وتشغيل النساء، وتنمية مهاراتهن.

9- إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

10- قيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلاً، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.