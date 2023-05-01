جامعة مطروح تطلق فعاليات أسبوع ريادة الأعمال لجذب الاستثمار

انطلقت فعاليات أسبوع ريادة الأعمال بجامعة مطروح في دورته الأولى اليوم الاثنين، تحت عنوان «دور جامعة مطروح في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2023»، من خلال تنظيم نادي ريادة الأعمال بالجامعة، يحاضر خلاله نخبة متميزة من الخبراء في إدارة الأعمال والابتكارات والحاضنات التكنولوجية وريادة الأعمال، وذلك في الفترة من 1 وحتى 9 مايو الجاري.

دعم الابتكار وريادة الأعمال

وأكدت جامعة مطروح أن الفعالية تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على تقديم برامج وأنشطة تهدف إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بما يحقق نموا اقتصاديا قائما على المعرفة والابتكار، من أجل زيادة الوعي بدور الإبداع وريادة الأعمال في حل المشكلات، بالإضافة إلى تعزيز واستدامة التنمية الاقتصادية والمجتمعية من خلال تقديم لقاءات وجلسات حوارية ومعسكرات تدريبية وورش عمل.

استقطاب المستثمرين وجهات الدعم والتمويل

وأشادت جامعة مطروح في بيانها، بدور مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة في توفير بيئة إبداعية لرواد الأعمال والمساهمة في تطوير أعمالهم، واستقطاب المستثمرين وجهات الدعم والتمويل، كما أن النادي يساهم في تقديم كافة سبل الدعم من خلال الاستشارات والتدريب والإرشاد ممثلة في برامج دعم الابتكار وريادة الأعمال، بهدف الخروج بمشروعات ريادية متميزة.

تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

وتناول محمد علي السيد من جهاز تنمية المشروعات، التعريف بريادة الأعمال للمشاركين في فعاليات جامعة مطروح في ظل التحول الرقمي، بالإضافة إلى التعريف بدور الجهاز في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز مثل التسويق، وريادة الأعمال، وتقديم أفكار للمشروعات، والدعم الفني.

تحويل الأفكار إلى شركات ناشئة

ومن جانبه أكد الدكتور جلال أبو خديجة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، مشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس في الفعاليات، بهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار وتحويل الأفكار إلى شركات ناشئة، واستقطاب عدد أكبر من المهتمين بريادة الأعمال والأفكار الابتكارية، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل بما يحقق تطلعات رؤية مصر 2030.