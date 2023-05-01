«الإفتاء»: من يفتى دون علم له يفتري على الله

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى حذرنا من الإفتاء بدون علم وقول حلال وحرام، ومن يفعل هذا له جزاء كبير عند الله سبحانه وتعالى، لانه يفترى على الله الكذب: «ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم».

أسهل حاجة إنك تقول ده حلال وده حرام

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «أسهل حاجة إنك تقول ده حلال وده حرام، وتشدد بدون علم، وتفترى على الله لكن ده جزائه كبير فى الآخرة والدنيا، والنبى صلى الله عليه وسلم أبلغنا فى حديثه الشريف (أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار)».

وحذر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من الفتوى دون علم، قائلا: «هذا أمر العلماء هم المجتهدون فيه، لا أحد يقوم بهذا إلا المجتهدون من المتخصصين في العلم والدين».

انطلاق قناة الناس

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.