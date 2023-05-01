«الحوار الوطني»: انطلاق الجلسة الافتتاحية الأربعاء المقبل

أعلنت إدارة الحوار الوطني، انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لبدء جلسات الحوار الوطني، الأربعاء المقبل، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

وأضافت في بيان لها، منذ قليل، على الصفحة الرسمية للحوار، أنها بداية مرحلة جديدة تتضمن جلسات نقاشية، يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.

مجلس أمناء الحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى على مدار العام الماضي من كافة الاستعدادات اللازمة من تشكيل اللجان وتحديد الموضوعات والشخصيات المشاركة على طاولة الحوار.