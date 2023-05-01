زكي القاضي: ندير الحوار الوطني فقط ولا نتدخل في المقترحات والحلول

قال زكي القاضي المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الخبراء الذين من المقرر حضورهم جلسات الحوار الوطني لم يحددوا بعد، ومن المنتظر أن يكون بينهم أعضاء حاليين أو سابقين في الاتحادات الطلابية.

توصيات الحوار الوطني صادرة من الشباب

وأضاف القاضي، خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ النقاش مع هؤلاء الخبراء سنخرج منه بتوصيات متعددة، ونمتنى أن تكون كل توصيات الحوار الوطني صادرة من الشباب.

ولفت إلى أنّ وجود نماذج ناجحة أو نماذج لم تكتمل تجاربها هو أمر صحي، فكل نموذج سيكون كلامه مفيدًا في أي قضية من القضايا، إما يضيف للشباب وإما يحذرهم.

الشباب هم من سيقولون رؤيتهم لكل القضايا

وذكر أنّ الشباب المشاركين هو من سيقولون رؤيتهم لكل القضايا التي تخصهم، نحن ندير المشهد فقط ولا نتدخل في المقترحات والحلول، وستخرج التوصيات من هذه الرؤى، ولا يوجد إطار يحدد المقترحات والحلول، بل نريد أن نستمع لكل الناس ونحقق رؤيتهم.