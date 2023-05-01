أعلنت أسرة الفنان مصطفى درويش، موعد ومكان عزاء الفنان مصطفى درويش، وذلك بعد رحيله بشكل مفاجئ صباح اليوم إثر إصابته بأزمة قلبية.

ويكون موعد ومكان عزاء الفنان مصطفي درويش مساء غد الثلاثاء بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

موعد ومكان عزاء الفنان مصطفى درويش

يذكر أن الفنان مصطفي درويش رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين وتمت صلاة الجنازة عليه من مسجد الحصري بمنطقة السادس من أكتوبر بحضور عدد كبير من الفنانين منهم أحمد داود وهلا رشدي وحسن أبو الروس وشريف سلامة، وذلك بعدما أعلن شقيقه عن موعد ومكان عزاء الفنان مصطفى درويش عبر حساباته على السوشيال ميديا.

مسلسل سره البايع

وشارك الفنان مصطفى درويش في السباق الرمضاني بمسلسل سره الباتع، وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفى وهالة صدقي وخالد الصاوي وعدد آخر من الفنانين.