5 مشاهد مؤثرة من جنازة مصطفى درويش.. بينها انهيار خطيبته

مشاعر الصدمة والألم بدت واضحة بشكل كبير على وجوه كل من حرص على حضور جنازة الفنان مصطفى درويش الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بشكل مفاجئ وصادم للجميع؛ إثر إصابته بأزمة قلبية.

كثير من الأهل والأصدقاء والمقربين كانوا حريصين على إلقاء نظرة الوداع على الفنان مصطفى درويش، ولكن منهم من لم يتمالك دموعه؛ وكان من بينهم شقيقه الذي انهار ودخل في نوبة من البكاء بمجرد أن شاهد جثمان الراحل، وحاول المحيطون به تهدئته ولكنهم لم ينجحوا في إيقاف دموع ألمه على رحيل شقيقه المفاجئ.

صدمة وألم وانهيار.. مشاعر سيطرت على جنازة مصطفى درويش

وبدت نفس المشاعر واضحة وبشكل كبير على خطيبة الفنان مصطفي درويش التي دخلت في حالة انهيار بمجرد وصولها إلى مسجد الحصري لصلاة الجنازة عليه، وحاول عدد من أصدقائها تهدئتها ولكن زاد البكاء عندما وصل الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وكان من بين الفنانين الذين حرصوا على التواجد الفنان محمد على رزق الذي حرص حمل الجثمان خلال نقله إلى مثواه الأخير.

ونفس الأمر حرص عليه الفنان حسن أبو الروس، الذي حرص رغم الزحام على أن يحمل نعش صديقه الفنان مصطفى درويش.

وحرص المؤلف محمد سيد بشير على الذهاب لسيارة نقل الجثمان خلال وجوده بها، وظل يخبط السيارة بيده ويقول بعض الكلمات لمصطفى، وهو في حالة شديدة من التأثر.