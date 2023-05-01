أعمال جديدة يظهر فيها مصطفى درويش رغم وفاته.. أبرزها خمس جولات

بشكل صادم للجميع، رحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش صباح اليوم؛ إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة جعلت الجميع في حالة ذهول لاستيعاب الخبر، وخاصة أنه كان يعيش حالة كبيرة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة.

وكان الفنان مصطفي درويش ينتظر عرض عملين له خلال الأيام القليلة المقبلة؛ أولهما فيلم خمس جولات الذي يشارك به بجانب عدد كبير من الأبطال، وكان من المقرر طرحه في عيد الفطر، ولكن جرى تأجيله ويطرح في القريب العاجل.

أعمال لم تعرض بعد لمصطفى درويش

ويشارك الفنان مصطفى درويش في فيلم خمس جولات بجانب عدد كبير من الفنانين منهم آدم الشرقاوي ونور النبوي وماجد المصري وداليا شوقي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف يحيى علام ومازن أشرف وإخراج مازن أشرف.

تفاصيل فيلم شماريخ

كما أنه شارك أيضا في فيلم شماريخ، المقرر عرضه قريبا، بجانب عدد كبير من الفنانين؛ منهم أسر ياسين وأمينة خليل وخالد الصاوي وآدم الشرقاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة.