مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني: الحديث عن أي قضية تسبقه دراسة وافية

قال المهندس خالد عبد العزيز، مقرر لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن الحديث في أي قضية يجب أن يسبقه دراسة وافية، فالحديث عن التعليم يوجب علينا أن نعرف الميزانية المخصصة له والمطلوب تحقيقه، والإمكانيات المتاحة في إطار قدرات الدولة.

مدارس تعليم أساسي

وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره في برنامج «كلام في السياسية»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه من الممكن أن نجد محافظة تحتاج إلى مدارس تعليم أساسي ولكن نجد أنه لا توجد أراضٍ متاحة داخل عمران المحافظة، فنجد أن الحل هو وجود المدارس على حدود المحافظة وهو أمر يتعارض مع الثقافة الخاصة بسكان المحافظة، فنضطر لدراسة المشكلة بشكل محلي وطرح الحلول المناسبة.

إمكانيات الدولة

وأشار مقرر لجنة المحور المجتمعي بالحوار الوطني إلى أن مقرري اللجان طرحوا أسماء كثيرة لخبراء في مختلف المجالات، وكل منهم أرسل مقترحاته وتم دراستها قبل بدء الجلسات، وسيأتي الخبير ويتكلم في إطار المقترح الذي قدمه بالتوافق مع إمكانيات الدولة.