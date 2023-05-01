سمسم شهاب يطرح أحدث أعماله الغنائية «قلب أبوكي»

طرح الفنان سمسم شهاب، أحدث أعماله الغنائية الجديدة، وتحمل اسم «قلب أبوكي»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

قلب أبوكي كلمات صلاح مندي

قلب أبوكي من كلمات صلاح مندي، ألحان وتوزيع علاء غنيم، هندسة صوتية محمد جودة، وإشراف عام أحمد سمسم شهاب، وطرحها سمسم إهداء لابنته الكبرى بمناسبة قرب زفافها.

سمسم شهاب يطرح أغنية في عيد الحب

يذكر أن سمسم عاد منذ أيام قليلة من دولة الإمارات الشقيقة بعدما أحيا مجموعة من الحفلات بمناسبة عيد الفطر.

جدير بالذكر أن آخر أعمال شهاب أغنية رومانسية طرحها في عيد الحب بعنوان «اطمن حبيبي»، من كلمات إسلام مطر، ألحان سمسم شهاب، توزيع مصطفى أبو ريه.