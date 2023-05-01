مقرر مساعد «الشباب» بالحوار الوطني: مصطلح الهوية الوطنية شهد تعزيزا كبيرا على يد السيسي

قال زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إن المسارات التي فتحتها الدولة لتدريب وتطوير مهارات الشباب في كل المجالات، وضعتنا أمام مسؤولية أن نضيف رؤى مستقبلية لتطوير هذه المسارات.

90% من القضايا قطعت فيها الدولة شوطا كبيرا

وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن نسبة 90% من قضايا المحور المجتمعي قطعت فيها الدولة شوطا كبيرا، فهذا يعني أن نكمل ما بدأته الدولة.

الهوية الوطنية شهدت تعزيزا كبيرا على يد السيسي

وأوضح أن مصطلح الهوية الوطنية شهد تعزيزا كبيرا على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزاد اعتداد المصري بدولته واهتمامه بها، وأصبح هو السياق العام الحاكم للحوار الوطني، وليس حوارا نخبويا، بل يهتم بأمور الناس جميعا.