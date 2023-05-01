أخبار روسيا وأوكرانيا.. صراع قوي في باخموت

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورا كبيرا خاصة في منطقة باخموت بعد نشر تقارير رسمية، اليوم، بعد مرور نحو 15 شهر على الأزمة الروسية الأوكرانية.

تطورات جديدة في أخبار روسيا وأوكرانيا

وأصدر قائد القوات البرية في الجيش الأوكراني بيانا على تطبيق «تليجرام» يوضح فيه مستجدات أخبار روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنه تم طرد قوات روسية من مواقع في باخموت شرق أوكرانيا لكن لا يزال الوضع في المدينة صعبة.

كانت طوال الشهور الماضية باخموت محور الصراع في أخبار روسيا وأوكرانيا خاصة في ظل وجود القوات العسكرية الخاصة فاجنر في المنطقة التي تستمر في باخموت رغم أي خسائر؛ لأنها تريد تحقيق الانتصار لصالح روسيا.

قائد فاجنر يعلق وسط تطور أخبار روسيا وأوكرانيا

بدوره خرج اليوم قائد مجموعة فاجنر في أخر أخبار روسيا وأوكرانيا يشير إلى أن قواته تحتاج 300 طن من قذائف المدفعية يوميا في الهجوم على باخموت، لكنهم يتلقون ثلث تلك الكمية فقط، مضيفا : «300 طن يوميا تساوي 10 حاويات شحن، ليس ذلك بالكثير إطلاقا».

وتستعد كييف لشن هجوم مضاد متوقع ضد روسيا من أجل استعادة الأراضي التي حصلت عليها روسيا الاتحادية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ نهاية فبراير الماضي.

قطار يخرج عن مساره في أخبار روسيا وأوكرانيا

وفي نفس سياق أخبار روسيا وأوكرانيا، شهدت روسيا اليوم خروج قطار عن القضبان وجاء هذا بعد وقوع انفجار في منطقة بريانسك، حيث أشار حاكم المنطقة، ألكسندر بوجوماز، إلى إن عبوة ناسفة انفجرت على طول خط سكة حديد بريانسك-أونتشا، على بعد 60 كيلومترا من أوكرانيا، وأسفر هذا عن إندلاع حريق في القاطرة بجانب خروج 7 عربات شحن عن القضبان.