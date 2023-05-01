المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني يهدف لتقديم حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، تفاصيل الجلسة الافتتاحية للحوار المقرر انعقادها الأربعاء المقبل، بمشاركة العديد من أطياف المجتمع.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية

وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشمل جميع أطياف المجتمع، ويحضر عدد كبير من رموز الوطن، وهذا الأمر كان غير موجود في أي جلسات حوارية بالعهود السابقة.

جلسة الأربعاء ستكون مذاعة

وتابع: الحوار الوطني تلقى العديد من الطلبات للمشاركة، كما أن جلسة الأربعاء الافتتاحية للحوار الوطني ستكون مذاعة على الهواء عبر المنصات الإعلامية، موضحًا أن تم الاتفاق على 3 جلسات حوارية ثابتة أسبوعيا، وجاء تقسيمها «جلسات سياسية، جلسات اجتماعية، جلسات اقتصادية»، كما أنه تقسيم اليوم لأكثر من جلسة لمناقشة القضايا المطروحة أمام ممثلي الحوار.