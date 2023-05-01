بعد تكريمها من الرئيس السيسي.. رشا عبد السلام: «ربنا عوض تعبي في لحظة»

سنوات من التعب والشقاء والتنقل من مكان لآخر بحثا عن الطموح وتحقيق الذات، عاشتها رشا عبدالسلام حتى وصلت لما حلمت به، وكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في احتفالية عيد العمال.

رحلة كفاح رشا عبد السلام

لحظات لا تغيب عن عقل ابنة محافظة بني سويف، حُلم لم تتوقع تحقيقه رغم سعيها له، تعب سنوات تكلل بالنجاح، هكذا تصف حالها رشا عبدالسلام خلال حديثها لـ«الوطن»، «والله تعب أكثر من 16 سنة من الشقاء، ربنا عوضني في لحظات بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي ليا، لم أتوقع أو أتخيل دا لكنه حصل».

رشا: تكريم الرئيس تعويض من ربنا

وأضافت: «فوجئت منذ أيام قليلة باتصال هاتفي من وزارة القوى العاملة يفيد بتكريمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال، شعرت وقتها بأن الله يعوضني عن تعبي، شعور لا يوصف خاصة وأنا أقف أمام الرئيس».

كانت «رشا» تبحث عن فرص لتحسين دخلها وأسرتها، وعملت في مجالات متعددة، «منذ سنوات طويلة كنت أبحث عن تحسين دخل لأسرتي، وبالفعل بدأت في مجال تجارة المفروشات، واستمريت بها لسنوات طويلة، ثم شاهدت إعلان على صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود تدريب بمديرية القوى العاملة ببني سويف يتضمن تعليم الخياطة وبالفعل التحقت به».

تدريب القوى العاملة.. الخطوة الأولى

استمر تدريب القوى العاملة لأكثر من 3 أشهر، وأثناء التدريب بدأت في تصميم وخياطة الملابس، «بدأت تنفيذ التصميم والخياطة عليا وعلى أسرتي، وقمت بتصميم ملابس لأولادي، وبدأ كل من يشاهد الملابس يطلب مثلها، ثم بدأت في التواصل والانتشار في المدارس، وقمت بافتتاح ورشة خياطة قبل انتهاء التدريب، ورغم مرور السنوات، لم أنسَ أول شغل قمت بتنفيذه وبعيه، كانت جيبة ونفذت منها عدد كبير».

وتابعت: «شاركت إحدى صديقاتي ونقوم سويًا بالتصميم والخياطة حاليًا، وتدريب الفتيات والسيدات اللاتي يرغبن في ذلك، ونساعدهم على تعلم الخياطة».

الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم رشا عبد السلام

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كرّم رشا عبد السلام ابنة محافظة بني سويف، اليوم، بمنحها وسام العمل من الطبقة الثالثة، خلال احتفالية عيد العمال في مصنع السكر بمدينة الصالحية الجديدة.