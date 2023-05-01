قبل زفاف ولي العهد الأردني بشهر.. من هي خطيبته السعودية؟

قبل شهر من زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على خطيبته السعودية رجوة خالد السيف، وخلال جلسة حوارية ضمن منتدى «تواصل»، الذي نظمته مؤسسة ولي العهد بالعاصمة الأردنية عمان، حيث روى الأمير الحسين كيف التقي خطيبته؟ ما أثار الاهتمام برجوة آل سيف السعودية؟

وفيما يلي يستعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الإخبارية التي تنشرها على مدار اليوم، من هي رجوة آل سيف السعودية، التي ستصبح قريبًا ضمن العائلة الملكية بالأردن، قبل شهر من زفاف ولي العهد الأردني، وذلك في السطور القادمة

زفاف ولي العهد الأردني

وبحسب بيان نشره الديوان الملكي الهاشمي، فإن زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على خطيبته السعودية، رجوة خالد السيف، سيكون مطلع الشهر المقبل، يونيو.

وروى ولى العهد الأردني كيف التقي بخطيبته، قائلا إنّها كانت زميلة لصديقه، وقد لفتت نظره من اللقاء الأول، ثم كان هناك حديث ولقاء، وزاد التواصل بينهما، حتى قبل إعلان الخطوبة، التي كانت في أغسطس 2022، في منزل والدها بالرياض بحضور كلا العائلتين.

من هي رجوة آل سيف التي ستصبح ملكة الأردن؟

رجوة آل سيف التي ستصبح ملكة الأردن في المستقبل، ولدت بالرياض في 28 أبريل هي ابنه رجل الأعمال السعودي خالد السيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة السيف المملوكة للقطاع الخاص، وزوجته عزة السديري ذات الصلات العائلية القوية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقد درست في كلية الهندسة المعمارية بجامعة سيراكيوز في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أنّها حصلت على شهادة من معهد الأزياء للتصميم والتجارة في مدينة كاليفورنيا.