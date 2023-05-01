«القوى العاملة بالنواب»: السيسي يحرص على توفير حياة كريمة للعمالة غير المنتظمة

قال النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الحكومة بتقديم 3 حزم اجتماعية للعمال منذ إبريل العام الماضي، إذ صدرت 3 تشريعات لإنفاذ هذه الحزم، أما الحزمة الرابعة فكانت منذ أسبوع أو 10 أيام، وهي حزمة الدعم المقدم للسلع.

تدشين صندوق جديد للعمالة غير المنتظمة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، أن القرارات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال اليوم، سبقتها في القانون رقم 148 الصادر في أغسطس 2019، إذ وجّه الرئيس السيسي في هذا القانون أن تدفع الحكومة حصة العامل في العمالة غير المنتظمة من أجل الاستفادة من التأمين الاجتماعي القائم في الدولة، حيث لم يكن يدفع العالم إلا 9%.

وتابع أن الرئيس السيسي وجّه اليوم بتدشين صندوق جديد للعمالة غير المنتظمة ضد إصابات العمل وما تتعرض له هذه الفئة في إطار الحماية الاجتماعية، إذ ينظر الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى هذه الفئة ويوليها اهتماما كبيرا حتى يضمن لهم حياة كريمة، كما وجّه بتخصيص وثيقة أمان حتى لا تكون الأسر معرضة للضياع في حال حدوث أي أزمة للعامل.

وأضاف أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد ضمان حقوق العمال كاملة في أي تشريع، مشيدًا بالقرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية اليوم الإثنين في احتفالية عيد العمال.

السيسي يمنح المرأة جميع حقوقها

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمنح المرأة جميع حقوقها أيضا، إذ يحرص على المرأة العاملة المصرية، ويهتم بالشباب أيضا في التشريعات، إذ أن قانون العمل الذي سيصدر سيعيد الثقة بين شبابنا والقطاع الخاص في مصر، كما يشجعهم على الاعتماد على الزراعة والصناعة المصرية.

وتابع: «الدولة تبدأ من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها يمكنها تلبية متطلبات السوق المصرية في المنتجات الزراعية والصناعية غيرها، وهي اللبنة الأولى التي من المفترض أن ندعم شبابنا فيها، بالإضافة إلى وجود التشريع القائم رقم 152 لسنة 2018 الخاص بالصناعات المتوسطة، وهو يوفر مميزات كثيرة وعديدة للشباب الصاعد، بالإضافة إلى الحوافز الموجودة التي تضيفها الحكومة باستمرار للشباب القادم لإقامة المشروعات المتوسطة».