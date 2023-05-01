أسماء 10 مصابين في حادث طريق الإسماعيلية.. بينهم 4 سيدات حالتهن خطيرة

قالت مصادر طبية مسؤولة في مستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية، إن بعض الحالات التي وصلت في حادث طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، خطيرة، وجاري إجراء الجراحات اللازمة لهم.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن بين المصابين في الحادث 4 سيدات في أعمار مختلفة، مصابات بكسور مختلفة وجروح في أنحاء الجسم واشتباه نزيف داخلي.

أسماء المصابين في حادث الإسماعيلية

وأسفر حادث الإسماعيلية عن مصرع شخص يدعى هاني السيد محمد موسى، 40 سنة، مقيم بمركز القنطرة شرق، فيما أصيب محمود جمعة السيد، 29 سنة، مقيم بالقاهرة، بكسر في الذراع، وزينهم محفوظ محمد السيد، 68 سنة، مقيم بالقاهرة، ومصاب باشتباه كسر في العمود الفقري، وعبد الرحمن حفني محمد، 29 سنة، مقيم في القنطرة غرب، في غيبوبة تامة وحالة غير مستقرة، وعزيزة محمد علي، 62 سنة، مقيمة في الإسماعيلية، ومصابة بكسر في العمود الفقري وكسر بالضلوع وكسر في الذراع، وجيلان عزت محمد، 23 سنة، مصابة باشتباه كسر في الضلوع وكسور في الجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة صفا عبد العزيز أحمد، 38 سنة، مقيمة بحلوان، ومصابة باشتباه ما بعد الارتجاج في المخ، وعاصم محمد السيد عفيفي، 37 سنة، مقيم في القاهرة، ومصاب بكسر في الركبة اليسرى وكسر القدم، ويمنى هارون محمد، 20 سنة، مقيمة بأسيوط، مصابة بارتجاج في المخ، ويوسف هارون فضل، 23 سنة، مقيم الجيزة، مصاب بكدمات في الجسم، ومحمود عبد العليم علي، 23 سنة، مقيم في الفيوم ومصاب بكدمات في الجسم.

تفاصيل الحادث

وكان قد لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون جراء انقلاب سيارة ميكروباص اليوم على طريق الإسماعيلية الصحراوي قرب مفارق ساربيوم، ونقلوا لمستشفيات أبو خليفة للطوارئ وجامعة قناة السويس.