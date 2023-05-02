مصادر تكشف سبب تأجيل طرح ألبوم إليسا الجديد

كشفت مصادر، عن سبب تأجيل طرح الألبوم الجديد للفنانة اللبنانية إليسا، موضحة أنّ السبب يعود إلى اتفاق مسبق بين الشركة المنتجة، والفنانة نجوى كرم، التي حدّدت شهر مايو موعدا لطرح ألبومها الجديد.

إليسا تطرح اغنية سنجل جديدة

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ ألبوم إليسا قد يُطرح في يونيو المقبل، وأنّ الفنانة اللبنانية ستكتفي خلال الأيام الجارية، بطرح أغنية سنجل من الألبوم، على أن تعاود طرح الأغنيات الباقية في الألبوم الجديد.

إليسا تفسخ التعاقد

إليسا أعلنت في وقت سابق فسخ العقد، بسبب عدم حذف أغنية أنا وبس بصوت زياد برجي، ما دفع الشركة إلى الرد ببيان يؤكد أنّها المسؤولة عن توزيع الألبوم.

يذكر أنّ أولى أغنيات إليسا الجديدة «أنا بتمايل على البيت»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، وجرى تصويرها مع إنجي الجمال.