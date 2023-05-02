تجديد حبس لص الهواتف محمولة بأسلوب الخطف والمغافلة بحلوان 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات لسرقته 4 هواتف محمولة بأسلوب الخطف والمغافلة بحلوان، وأمرت ضباط المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر" حال عرضه على أحد محال بيع الهواتف المحمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية.

أسلوب المغافلة

وبمناقشته عن مصدره اعترف بسرقته من داخل محل هواتف محمولة كائن بدائرة قسم شرطة حلوان بأسلوب «المغافلة»، وأقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" وارتكابه ( 3 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تعرف على عقوبة السرقة

يقول المحامي حمدي العربي الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

المتهم تحت مراقبة الشرطة

أضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة، مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.