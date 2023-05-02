القصة الكاملة لظهور «بوريس جونسون» المزيف في هولندا

ألقت الشرطة الهولندية، القبض على مواطن أوكراني أطلق على نفسه لقب بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني السابق، بعد أن زيّف اسمه في رخصة القيادة الخاصة به.

قصة «بوريس جونسون» المزيف في هولندا

وذكرت الشرطة، أنّ الرجل زعم أنّ رخصة القيادة الأوكرانية الخاصة به تابعة لبوريس جونسون، حيث زيّف رخصة القيادة بشكل كامل من خلال وضع صورة رئيس الوزراء البريطاني السابق، إضافة إلى تاريخ ميلاده، إذ إنّها صدرت في عام 2019 وصالحة حتى نهاية عام 3000.

وبحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، قال متحدث باسم الشرطة، ثيجس دامسترا، إنّ ضباط الشرطة تمكنوا من القبض على الرجل المزيف بعد وقوع حادث صباح الاثنين، عندما اصطدمت سيارة بعمود قرب جسر «إيما» في مدينة جرونينجن الشمالية، وهرب مالك السيارة.

إجراءات الشرطة للقبض على «بوريس جونسون» المزيف

وقال «دامسترا»، «ألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 35 عاما، من بلدة زويدهورن الصغيرة، غرب جرونينجن، وفتشت الشرطة السيارة، وعثرت بداخلها على رخصة قيادة مزيفة تخص بوريس جونسون»، مضيفا: «على حد علمي، لم يكن السيد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق الحقيقي في هولندا بذلك الوقت».

وفي السياق ذاته، تستطع الشرطة الهولندية تحديد مكان إخراج رخصة القيادة المزورة، لكن كيسيا هيكستر، مراسلة روسيا السابقة للإذاعة العامة NOS، قالت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنّه يمكن بسهولة شراء رخص قيادة مزيفة من المتاجر السياحية في أوكرانيا.

يذكر أنّ بوريس جونسون الحقيقي، هو رئيس وزراء بريطانيا السابق، الذي ولد في مدينة نيويورك الأمريكية، لأبوين بريطانيين من الطبقة العليا متوسطة الثراء، حيث التحق بالمدرسة الأوروبية في بروكسل وآشداون هاوس، وتخرج في جامعة أوكسفور، بعد أن درس الأدب الكلاسيكي.