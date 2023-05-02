6 نصائح يجب على الطلاب اتباعها خلال فترة الامتحانات

6 نصائح للطلاب خلال فترة الامتحانات، ضمن العديد من النصائح التي يوجهها المتخصصون، للطلاب لإتباعها خلال فترة الامتحانات، حتى يتسنى للطلاب تحقيق النجاحن بل منها ما يؤكد ناصحوها، بانها تحقق اعلي الدرجات التي يحصل عليها الطالب.

الحرص على الإفطار والتغذية

تأتي في مقدمة النصائح بحسب الدكتور سعيد محمد الطنطاوي، أخصائي الباطنة، الذي قال في تصريح خاص، إن الإفطار جيداً وبالأغذية المفيدة والمغذية للعقل بها كربوهيدرات مما يساعد قدرة المخ على التركيز واستدعاء المعلومات.

والزيادة من كمية البروتين، تناول اللبن أو الزبادي أو البيض، وتناول الأكلات المنشطة للعقل كالبيض والسمك الزيتي كسمك الماكر يل والسردين والسلمون والأطعمة الخضراء.

المراجعة المبكرة ووضع جدول

6 نصائح للطلاب خلال فترة الامتحانات، وجه عدد منها عصمت طه كبير معلمي بالتربية والتعليم بالسويس، حيث أشار في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه من الضروري أن يلتزم الطالب بعدة امور ونصائح قبل وخلال فترة الامتحانات، في مقدمتها المراجعة يوم الامتحان مبكراً مما يساعد علي الشعور بالهدوء، بالإضافة إلي تحديد النقاط التي تحتاج للتركيز عليها بالمنهج، وضع جدول زمني للمراجعة يسهل من الاستيعاب ويزيل التوتر.

ويضيف كبير معلمي التربية والتعليم بالسويس، أنه ينصح الطلاب أيضاً بضرورة الحصول على استراحة بين اوقات المذاكرة، واهمية وضع اختبار للتمرين علي استذكار المعلومات مما يسهل الفهم بدلا من الحفظ، ويعطي تمرين للطالب على نمط الاجابة والاستذ كاركما ينصح بضرورة التقليل من التعامل مع المحمول خلال فترة المراجعة والامتحانات، حيث الانشغال بما يبعد الذهن والتفكير عن المذاكرة يخفض كثيراً من التركيز