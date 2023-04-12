4 نصائح للطلاب تساعد على التحصيل العلمي خلال رمضان.. تعرف عليها

وجه الهلال الأحمر المصري، عدة نصائح للطلاب خلال شهر رمضان، لتشجيعهم على المذاكرة، والتحصيل العلمي خلال الشهر الفضيل، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبا الطلاب بما يلي:

نصائح للطلاب خلال شهر رمضان

- شرب كميات كافية من المياه خلال فترات الليل ووقت الإفطار والسحور.

- لا تتردد في أخذ قسط من الراحة كل 45 دقيقة راحة لمدة 15 دقيقة.

- الجلوس في مكان هادئ.

- الاهتمام بالأكل المحتوي على فيتامينات وبروتينات نظرا لأهميتها للذاكرة والتركيز.

قدرة الطفل على الصيام تتحدد بناء على سن الطفل وصحته

أشار الهلال الأحمر، إلى أن قدرة الطفل على الصيام، تتحدد بناء على سن الطفل وصحته، مشيرا إلى أنه إذا كان وزنه مناسب وصحته جيدة، يبدأ الصيام تدريجيا من الظهر ثم العصر، موضحا أن الطفل في السن الصغيرة يكون أكثر عرضة للجفاف، وعليه تناول وجبات صحية خلال اليوم.

الجسم يتخلص من السموم خلال فترة الصيام

وأوضح الهلال الأحمر، أن الجسم خلال فترة الصيام الطويلة، يتخلص من الخلايا المتحورة والسرطانية، والخلايا المحتوية على السموم، ويحولها إلى مياه وبروتين يستفاد منها الجسم.

وتابع أنه يتم تنظيم ضغط الدم خلال فترة الصيام، من خلال معادلة كمية الملح والمياه التي تدخل الجسم، مناشدا الصائمين بالتركيز على الخضروات والفاكهة.