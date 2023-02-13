خبراء تربية يقدمون نصائح للطلاب في بداية الفصل الدراسي الثاني

قدمت الخبيرة التربوية ميرفت عويس، بعض النصائح للطلاب مع بداية العام الدراسي الثاني، منها تنظيم وتقسيم الوقت وذلك لدخول شهررمضان الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، لافتة إلى أنه عند تنظيم الوقت الدراسي ستقل الضغوطات عن الطالب.

نصائح للطلاب

وأضافت الخبيرة التربوية في حديثها لـ« الوطن»، أنه يجب على الطالب تخصيص وقت للراحة حتى لا يستهلك كل طاقته، ويوفر أكبر قدر من الطاقة للمذاكرة والدروس، وعدم إهمال دروسة وأن يذاكرها أول بأول والالتزام بممارسة الرياضة.

متابعة القنوات التعليمية

وفي ذات السياق، أوضحت الخبيرة التربوية، إيلاريا عاطف، أن تنظيم الوقت أهم العوامل التي تساهم في تحقيق الأهداف الاستفادة من المنصات التعليمية لوزارة التربية والتعليم، بجانب متابعة القنوات التعليمية وحصص البث المباشر حيث يقدمها معلمين متميزين خاضعين لاشراف وزارة التربية والتعليم، لافتة إلى الاستذكار أول بأول ومراعاة عدم تراكم المعلومات.

ونوهت بأن التدريب بشكل دائم على حل أنماط الأسئلة المختلفة و الاستفادة بقدر الإمكان من مصادر التعليم الموجودة على بنك المعرفة المصري وممارسة الرياضة بشكل دائم لكونها عامل مهم في المساعدة على تنشيط الذاكرة، ولفتت إلى أن التغذية بشكل سليم والابتعاد عن الوجبات السريعة والجاهزة عامل مهم جدا.