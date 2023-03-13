تنظيم يوم صحي مجاني لأعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية الخميس المقبل

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والمعاشات بنقابة المهندسين فرع الإسكندرية عن عمل يوم صحي مجاني لأعضاء النقابة وذويهم، ضمن الحملة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ويشمل اليوم الصحي المجاني الكشف عن عدد من الأمراض، وذلك يوم الخميس المقبل 16 مارس الجاري.

موعد اليوم الصحي

وحددت لجنة الرعاية الصحية والمعاشات بنقابة المهندسين فرع الإسكندرية يوم الخميس 16 مارس الجاري يوم صحي مجاني بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى 5 مساء بنادي المهندسين، وذلك للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، الاعتلال الكلوي، سرطان الثدي.

ويأتي اليوم الصحي المجاني الذي تقوم به نقابة المهندسين بالاسكندرية بالتعاون مع وزارة الصحة في إطار الحملة الرئاسية للكشف المبكر عن الإعتلال الكلوي وسرطان الثدي والأمراض المزمنة.

الجمعية العمومية

وكانت أعلنت نقابة المهندسين فرع الاسكندرية في وقت سابق أنه تثمن قرارات الجمعية العمومية للنقابة العامة التي انعقدت 6 مارس الجاري، وأوضحت أن هذا القرار جاء بعد اجتماع مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية ليكون القرار مبنيا على المناقشة والحوار بكل حرية والشفافية وفقا لقوانين النقابة.