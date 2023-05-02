تعرف على جبال الملح المقرر إعادة افتتاحها في بورسعيد.. مزار سياحي جذاب

تعد جبال الملح التي يتم إعادة افتتاحها في بورسعيد الجمعة المقبل من أهم المزارات السياحية في بورسعيد للزائرين من مختلف المحافظات حيث بدأت شهرة جبال الملح بمدينة بورفؤاد على السوشيال ميديا، بعد أن التقط شخص وخطيبته جلسة تصوير فوقها وهما يرتديان ملابس ثقيلة كأنهما في الإسكيمو وتداول الجميع الصور على أنها فى إحدى الدول الأوروبية التى بها جليد، وكانت المفاجأة أنها في جبال الملح الموجودة بمحافظة بورسعيد.

وبدأت الرحلات تتوالى على جبال الملح لممارسة التزحلق والتقاط الصور التذكارية على جبال الملح الشبيهة بالثلج بلونها الأبيض الناصع، كأنهم في في القطب الشمالي.

ويسهل الوصول لجبال الملح، التي تقع في منطقة بورفؤاد من خلال ركوب المعدية عبر قناة السويس ومنها إلى منطقة الملاحات.

وضع مدينة بورفؤاد على الخريطة السياحية

وصرح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد في لقاء صحفي، أنه سيتم فتح جبال الملح للزائرين من مختلف المحافظات بداية من الجمعة المقبل، وذلك في إطار خطة بورسعيد لإعادة الرواج السياحي لها وتنشيط رحلات اليوم الواحد، ووضع مدينة بورفؤاد على الخريطة السياحية.

وأشار محافظ بورسعيد إلي أنه التقي مع أسامة عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، بحضور المستشار إبراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار والمهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد لمناقشة سبل التعاون المشتركة بين بين المحافظة والملاحات، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمقومات بورسعيد السياحية.

وأكد أن بورفؤاد أصبحت تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع ، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة المحافظات لمشاهدة جبال الملح شبيهة الثلج التى ستمتع بها الزائرين.

كان المهندس ممدوح منير عطية، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري القائم بعملية تطوير ملاحات بورفؤاد ببورسعيد قد أعلن عن إنشاء مدينة ترفيهية بها جبال وكهوف الملح الشبيهة بالثلج والتي تعتبر مشفى صحيا ووسيلة ترفيهية شاملة الخدمات لأول مرة على مستوى الجمهورية بجوار ملاحات بورفؤاد بطريق شرق التفريعة.