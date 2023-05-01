على جمعة يكشف عبر قناة الناس عن مبادئ تجعل الإنسان أكثر سعادة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن هناك حديثا يوضح ثلاث علاقات، «اتق الله حيثما كنت أهى دى العلاقة مع الله، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، أهي دي العلاقة اللي بيني وبين نفسي، وخالق الناس بخلق حسن، دي بقى المعاملات، طيب أساس اللي بيني وبين الله التقوى، وهي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، دي مجموعة من المبادئ التي تجعل الإنسان أكثر سعادة في حياته».

الرضا بالقليل

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «الرضا بالقليل سيدنا النبى صلى الله عليه وسلم، قال انظرُوا إِلَى مَنْ هو أَسفَل مِنْكُمْ وَلا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوقَكُم؛ فهُوَ أَجْدَرُ أَن لا تحقروا نعمةَ اللَّه عَلَيْكُمْ، شوف لازم تنظر للأسفل منك شوف اللي معندوش عربية وأنت عندك عربية والغنى والأغنى منك وهكذا».

برامج دينية وشبابية وثقافية

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.