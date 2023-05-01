على جمعة لقناة الناس: الأمة كلها مسؤولة عن تجديد الخطاب الديني

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن تجديد الخطاب الديني مهمة تقع على الأمة وليس الأفراد، لكنها واقعة على العالم في نفسه، وعلى المؤسسات في وضعها للمنهج الذي يجب أن تهتم به.

هيئة كبار العلماء

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «يعني مؤسسة زي الأزهر، فيها جامعة الأزهر ومجمع البحوث وهيئة كبار العلماء، كل واحدة من هذه المؤسسات لها منهج ودور يجب أن تشتغل عليه وتخلصه، لو العالم المفرد أو المؤسسة أو المجتمع قصروا يبقى كده إحنا مقصرين، لأن التجديد ضرورة فعلية يجب أن نقوم بها ودفعها للأمام».

الاختيار الفقهي

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: «تجليات التجديد منها الاختيار الفقهى لما دعا إليه محمد عبده، أنكروه عليه، وكذلك الشيخ المراغي وأنكروه عليه، لغاية لما كان في واحد من أسيادنا المشايخ اسمه الديناري اعترض اعتراضا قاسيا، لكن دلوقتى أصبح الاختيار الفقهي يدرس».

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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