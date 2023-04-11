وزارة النقل تعلن التعاقد على 1350 عربة روسي جديدة.. تطوير شامل للمنظومة

كشف تقرير حديث لوزارة النقل، عن تفاصيل جديدة لخطة تطوير السكة الحديد، موضحاً أنه تم التعاقد على 260 جرارا جديدا تم استلام منها 111 جرارا جديدا والتعاقد على 1350 عربة روسي جديدة، لافتا إلى استمرار أعمال تطوير وتحديث عربات القطار الإسباني.

إدخال قطارات تالجو الفاخرة

وأضاف التقرير، أنه تم إدخال قطارات تالجو الفاخرة في الخدمة، بجانب التطوير والتحديث المستمر لأنواع العربات المختلفة في إطار التطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية، لافتاً إلى أن الاهتمام بالعنصر البشري أحد الركائز الأساسية في تطوير منظومة النقل في مصر.

وضع أسس جديدة لاختيار وانتقاء العنصر البشري

وأشارت وزارة النقل، إلى أنه تم وضع أسس جديدة لاختيار وانتقاء العنصر البشري وفق معايير دقيقة تساهم في تأدية مهام كل وظيفة وفقا للتوصيف الموجود في الكارت الوظيفي لكل وظيفة، مؤكدة أنه عند ترقي أي موظف فيجب إعادة تأهيله واختباره لشغل الوظيفة.

التدريب على أحدث أنواع تكنولوجيا النقل

وأوضحت أنها تعمل على الاستفادة المثلى من كل موظف حتى يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه، مؤكدة على حرصها على تدريب وتأهيل وتثقيف وتعليم العناصر الحالية وإرسال المدربين للخارج للتدريب على أحدث أنواع تكنولوجيا النقل، لافته إلى أنها وزارة خدمية وأن عوائدها تسهم بشكل غير مباشر على الاقتصاد القومي.

وخلال التقرير شددت الوزارة على حرصها على توفير رعاية صحية متميزة وتوفير المصايف وكافة الخدمات الاجتماعية الأخرى لخلق بيئة عمل مناسبة، مؤكدة على التفاني في خدمة المواطنين والعمل على تحويل أي شركة خاسرة إلى شركة تحقق أرباح.