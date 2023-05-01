تحذير من طقس الأربعاء بالمحافظات.. عاصفة ترابية وارتفاع درجات الحرارة

يشهد طقس المحافظات خلال الأسبوع الجاري عدد من الظواهر الجوية، أبرزها النشاط الواضح للرياح والأتربة، خاصة في المحافظات الشمالية ومحافظات القناة وسيناء والقاهرة الكبرى.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الأربعاء المقبل، يتضمن رياح قوية على معظم المحافظات تكون محملة بالأتربة في بعض المناطق، وخاصة ذات الظهير الصحراوي.

طقس سيئ يضرب المحافظات

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والتي تتضمن القاهرة والجيزة والقليوبية، ومحافظات الوجه البحري الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، ومدن القناة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وشمال وجنوب سيناء وشمال الصعيد الفيوم وبني سويف وأسيوط، أتربة ورياح مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على محافظات الجانب الغربي على فترات متقطعة طوال اليوم.

أبرز الظواهر الجوية في طقس المحافظات

وتشهد المحافظات عدة ظواهر جوية طوال هذا الأسبوع، تبدأ بالشبورة التي تنتشر في الساعات الأولى من الصباح، وتستمر حتى ظهور أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن سيناء.

كما تنشط الرياح على كافة محافظات الجمهورية بدءا من غد الثلاثاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع، فيما تبدأ الرياح في انخفاض حدتها الأحد المقبل مقتصرة على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

ارتفاع الحرارة في طقس الغد بالمحافظات

وتشهد محافظات الجمهورية غدا ارتفاع درجات الحرارة على كافه الأنحاء، بحسب البيانات الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة المتوقعة غدا 28 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و27 درجة على السواحل الشمالية، و31 درجة على جنوب سيناء، و32 درجة على شمال الصعيد، ليكون أقصى ارتفاع للحرارة على جنوب الصعيد بـ35 درجة.