إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن حالة الطقس بشمال سيناء

أعادت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، فتح ميناء العريش البحري، وذلك لاستقبال سفن الإبحار ومراكب الصيادين، بعد تحسن أوضاع الطقس وهدوء الرياح التي ضربت المنطقة على مدار اليومين الماضيين.

إشارة بدء العمل بميناء العريش

وقالت الهيئة العامة لقناة السويس في بيان لها اليوم، إنه جرى إعادة فتح ميناء العريش البحري، وجرى بالفعل دخول قوارب الصيد، وإعطاء إشارة البدء في دخول السفن، واستئناف عملية التصدير والإبحار بالبحر المتوسط من ميناء العريش البحري.

وكانت الهيئة العامة، قد أغلقت ميناء العريش البحري أول أمس، أمام حركة الإبحار والصيد، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح القوية التي ضربت المنطقة مؤخرًا.

بدوره، أكد المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش في بيان له، أنّ هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد اختفت الغيوم من سماء المنطقة، وهدأت الرياح بشكل تام.

ارتفاع درجات الحرارة بشمال سيناء

وأضاف المرصد المناخي، أنّ هناك توقعات بارتفاع درجات الحرارة اليوم، لتصل إلى 24 درجة مئوية في منتصف النهار، بعد أن سجلت صباح اليوم 18 درجة مئوية.

وقال مجلس مدينة العريش في بيان له، إنّ الرياح القوية التي ضربت المنطقة خلال اليوميين الماضيين، غير مؤثرة، ولم تتسبب في أية مشكلات، ويعمل عمال النظافة بالمجلس، على رفع الأتربة والأوراق من شوارع المدينة التي سببتها الرياح.