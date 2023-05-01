حالة الطقس اليوم في المحافظات.. وموعد ارتفاع درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس اليوم الاثنين في جميع المحافظات، أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر وفي أثناء الليل على أغلب الأنحاء، بينما تكون مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، ومائلة للدفء على السواحل الشمالية، وحارة على محافظات جنوب الصعيد، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية في آخر بيان لها.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس في القاهرة الآن

وفيما يخص حالة الطقس في القاهرة الآن، فإنّه يسود طقس غائم جزئيًا، كما يشهد نشاطًا في حركة الرياح أحيانًا لتبلغ سرعتها نحو 32 كم/س، وتزداد كثافة الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17 درجة.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس اليوم، فإنّ هناك نشاطًا في حركة الرياح على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتكون الظاهرة المؤثرة هي كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر، كالتالي:

القاهرة الكبرى: تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17 درجة.

الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 درجة.

جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14 درجة.

جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18 درجة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، وذلك ضمن توقعاتها حول حالة الطقس الأيام المقبلة، موضحةً أنّ جميع المحافظات تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 وحتى 5 درجات مئوية بدءًا من الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المُقبل.