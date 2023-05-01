حالة الطقس غدا الثلاثاء في جميع المحافظات.. ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء في جميع المحافظات، والذي يشهد بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة من 2 إلى 5 درجات في المحافظات، ليبدأ فصل الصيف رسميًا، فيما تستمر كثافة الشبورة المائية على الطرقات خلال فترة الصباح الباكر في عدة محافظات، كما تنشط حركة الرياح في محافظات أخرى.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» حالة الطقس غدا الثلاثاء في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في مصر غدا الثلاثاء، فضلًا عن الطقس في القاهرة غدا، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، فيما يكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، بينما يكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويصبح مائلا للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتأتي درجات الحرارة في محافظات مصر المتوقعة غدًا كالتالي:

القاهرة ومحافظات الوجه البحري: تسجل درجة الحرارة العظمى 28 درجة بينما الصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجة الحرارة العظمى 27 درجة، فيما تسجل الصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء: تسجل درجة الحرارة العظمى 31 درجة بينما تسجل الصغرى 20 درجة.

محافظات شمال الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 32 درجة، فيما تسجل الصغرى 16 درجة.

محافظات جنوب الصعيد: تسجل درجة الحرارة العظمى 35 درجة، بينما تسجل الصغرى 20 درجة فقط.

حالة الطقس غدا

وفيما يخص حالة الطقس غدا بالساعات والظواهر الجوية التي تشهدها مختلف المحافظات ضمن توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة المُقبلة، فإنّها تتضمن الآتي:

تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد.

كما أنّه من المتوقع أن تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة على مدار اليوم.