6 مدن الأكثر ارتفاعا بدرجات الحرارة في طقس اليوم بينها أسوان.. العظمى 35

ترتفع درجات الحرارة، اليوم، بعدة مدن لتكسر حاجز الـ33 درجة مئوية بطقس اليوم الثلاثاء، بعد المرور بموجة باردة استمرت لعدة أيام، لتسجل طقس شديد الحرارة نهارا، بينما تظل درجات الحرارة على مختلف الأنحاء من معتدلة الحارة وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى بطقس اليوم الثلاثاء على كل الأنحاء في طقس معتدل لمائل البرودة.

وتسجل 6 مدن أكثر المدن ارتفاعا بدرجات الحرارة بطقس اليوم، بدرجات حرارة، بين 33 و35 درجة مئوية للعظمى، مع سطوع الشمس بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل بين 17 لـ 20 درجة مئوية، في طقس حار إلى معتدل ليلا.

طقس المدن الدافئة

تشهد المدن الدافئة بطقس اليوم الثلاثاء ارتفاع نسبة الرطوبة مع احتمالية نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة من اليوم تؤثر على مرضى الجيوب الأنفية مع إنعدام فرصة سقوط الأمطار على أي من المدن الدافئة التي ينتمي معظمها لجنوب صعيد مصر.

درجات الحرارة اليوم

تستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، بطقس اليوم الثلاثاء وفقا للأرصاد الجوية المصرية، والظواهر الجوية المتوقعة وبيانها كالتالي:

- أسوان 35 درجة للعظمى، و 20 للصغرى.

- أبو سمبل 33 درجة للعظمى،19 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 34 درجة للعظمى، و 18 درجة للصغرى.

- الأقصر 34 درجة للعظمى، و 18 درجة للصغرى.

- سوهاج 33 درجة للعظمى، و 17 درجة للصغرى.

- قنا 34 درجة للعظمى، و 18 درجة للصغرى.