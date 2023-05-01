طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا ونشاط للرياح

تشهد محافظة السويس، اليوم الاثنين، طقسًا تنشط فيه حركة الرياح على فترات، ما يبعث على الشعور بالبرودة نظرًا لانخفاض درجة الحرارة مع انتشار الغيوم بشكل جزئي، وتوقعات انخفاضها خلال الليل لتسجل الصغرى 14 درجة مئوية.

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس السويس يشهد استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى السويس، حتى يوم الجمعة المقبل، وحالة البحر الأحمر معتدلة.

طقس السويس اليوم

وسجلت درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 14، فيما سجلت نسبة الرطوبة 38%، وحركة الرياح 24 كم/ساعة، ذلك وفقًا لقراءات أجهزة الرصد الداخلية في محافظة السويس وتوقعات خبراء الأرصاد لطقس اليوم، وتكون حالة البحر الأحمر، معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف ومترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

سيولة مرورية على الطرق

سيولة مرورية تشهدها الطرق الداخلية بالسويس، مع نشاط الحركة التجارية بالرغم من نشاط الرياح، فضلًا عن انتظام حركة السير على الطرق الداخلية التي تربط أحياء السويس المختلفة، بالإضافة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الصيف، وإعداد الحدائق العامة لاستقبال المواطنين، إذ تجري الأحياء حملات رفع كفاءة الحدائق وإزالة التراكمات والحشائش والهيش، كما تجري مديرية الصحة حملات لمقاومة البعوض والحشرات.