طقس سوهاج اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة والعظمى تسجل 29

عادت درجات الحرارة إلى الارتفاع بشكل نسبي في طقس سوهاج اليوم، لتسجل درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية في طقس معتدل إلى حار نهارًا، بينما تسجل درجة الحرارة الصغرى 17 درجة مئوية في طقس مائل للبرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

طقس سوهاج اليوم

وهناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة على فترات متقطعة من اليوم، بسرعة تصل حتى 16 كم، مع نسبة رطوبة 25%، وعدم وجود فرصة لسقوط أمطار، وفقًا لاستطلاع الأقمار الصناعية.

فرصة ذهبية لحصاد القمح

ومع انتهاء الموجة الباردة وفقًا للأرصاد الجوية، إذ تنتهي الموجة الباردة غدًا الثلاثاء، كشف «سيد الشندويلي» نقيب الفلاحين بسوهاج لـ«الوطن»، أنّ الساعات الأخيرة شهدت انخفاضًا في درجات الحرارة بطقس سوهاج، ما يعد فرصة ذهبية لحصاد وتسوين ودراس القمح حيث يتزامن ذلك مع موسم حصاد القمح بسوهاج، لتوفير جو مناسب للعمال الحصاد، إذ يعمل العمال طوال الموسم 24 ساعة، وليس ليلا فقط.، وبشكل عام فإن القمح يفضل حصده في الأجواء المعتدلة الدافئة.