«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم: مائل للحرارة نهارا بارد ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار تأثير الكتل الهوائية الباردة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى حتى شمال الصعيد، حيث تعمل على انخفاض درجات الحرارة الصغرى، بين 16 و19 درجة، حيث يسود طقس بارد مع بداية ساعات المساء وحتى ساعات الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتكون الظاهرة المؤثرة صباحا هي الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 1 مايو 2023 بمدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 26 - 15

- العاصمة الإدارية 26 - 15

- أكتوبر 25- 15

- بنها 26- 15

- دمنهور 24- 15

- وادي النطرون 25 - 15

- كفر الشيخ 24- 16

- المنصورة 24- 16

- الزقازيق 26 - 15

- شبين الكوم 26- 15

- طنطا 25- 15

- دمياط 26- 16

- بورسعيد 24- 15

- الإسماعيلية 27- 14

- السويس 25- 16

- العريش 23- 13

- رفح 22- 12

- رأس سدر 28- 14

- نخل 22- 7

- كاترين 22- 05

- الطور 27- 19

- طابا 22- 18

- شرم الشيخ 28- 20

- الإسكندرية 24- 16

- العلمين الجديدة 23- 16

- مطروح 21- 16

- السلوم 22 - 15

- سيوة 26- 13

- رأس غارب 27 - 19

- الغردقة 29- 20

- سفاجا 30- 21

- مرسى علم 31- 19

- شلاتين 29 - 21

- حلايب 28- 20

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 20

- الفيوم 26- 14

- بني سويف 27- 14

- المنيا 28- 14

- أسيوط 29- 15

- سوهاج 27- 16

- قنا 29- 17

- الأقصر 30- 18

- أسوان 31- 19

- الوادي الجديد 30- 15

- أبوسمبل 32- 19