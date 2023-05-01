أبطال مسلسل بـ100 وش ينعون مصطفى درويش: «عمره ما تأخر عن حد»

حالة من الحزن الشديد سيطرت على أبطال مسلسل بـ100 وش، الذي شارك فيه الفنان الراحل مصطفى درويش، وحقق نجاحا كبيرا، وتحولت صفحاتهم عبر السوشيال ميديا لدفتر عزاء.

وكتب إسلام إبراهيم عن مصطفي درويش عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «سهل اوي تبقى مشهور صعب أوي تبقي محبوب الله يرحمك يا حبيبي ويجعل محبة الناس ليك وسيرتك الطيبة في ميزان حسناتك، جنازتك النهارده كانت تخض ما هو من حبه ربه حبب فيه خلقه».

ونعت زينب جابر، مصطفى خاطر عبر إنستجرام: «قلبي معاك والله يا مصطفى وهتوحشنا اوي اووي …أخويا الكبير اللي دايما كان واقف وبيدعم كل حد فينا بطيبة واحترام وذوق.. تعيش ذكراك وتفضل إنسانيتك وضحكتك الحلوة عايشة وسطنا.. البقاء والدوام لله وحده، ربنا يرحمك يصبرنا كلنا على فراقك».

وكتبت علا رشدي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، درش في ذمة الله، كان بجد طيب وجدع وهو اللي كان بيلمنا ويسأل علينا و يجمعنا، الله يرحمه يا رب وأكيد في مكان أحسن ومرتاح، البقاء لله وحده، عزائي لكل العائلة والحبايب والأصدقاء».

كما نعى حسن أبو الروس، مصطفي درويش عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «أنا مش فاهم يعني ايه مش هشوفك تاني والله! أجدع وأرجل إنسان وصاحب وأخ، عمره ما تأخر على حد، عمره ما رد طلب حد محتاج، كمية الخير اللي كان بيعمله ومحدش يعرف عنها حاجة، الله يرحمك يا شبح العالم هتوحشني أوي».