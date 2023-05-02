«الموسيقيين» ترد على إفيه الفنان عمرو سعد «أبوكي آلاتي شحات»

رد الدكتور محمد عبد الله، متحدث نقابة المهن الموسيقية، على التصريحات التي أدلى بها الفنان عمرو سعد بسبب سخريته في أحد أعماله الدرامية من عمل الموسيقيين حيث قال «أبوكي عامل لي فيها موسيقار الأجيال وهو آلاتي شحات داير يشحت».

النقابة تصدر بيانا للتوضيح

وقال عبدالله، في بيان للنقابة، «رداً على ما رأيته وسمعته من الفنان الجميل عمرو سعد والذي أكن له كل الحب والتقدير والاحترام على المستويين الشخصي والفني.. أولاً : أنا لم أطلب منك الإعتذار بل طالبت به كلاً من الزميل مؤلف العمل والسادة القائمين عليه إنتاجياً».

محمد عبدالله: مشكلتنا مع المنتج

وأضاف محمد عبد الله: «ثانياً : لم أناقش نهائياً فكرة أن يتضمن العمل قيام أحد الزملاء بتجسيد دور موسيقي في العموم، ولا طبيعة التصاعد الدرامي لشخصيته بل جاء طلبي بالاعتذار بناء على اتصالات زملائي بالمجتمع الموسيقي واستيائهم من مشهد بعينه وتتحدث فيه إحدى بطلات العمل عن الموسيقى وجاء نصاً (أبوكي عامل لي فيها موسيقار الأجيال وهو آلاتي شحات داير يشحت) وسؤالي هنا للفنان عمرو سعد ، هل هذا المشهد لا يحمل عبارات الإهانة للموسيقي ولا ينال منه».