في عيد ميلاده.. تعرف على بداية عمرو سعد الفنية

يحتفل الفنان عمرو سعد، اليوم السبت الموافق 26 نوفمبر، بعيد ميلاده الـ45، إذ قدم مسيرة شهدت تألقه في عشرات الفنية، حيث تلون في الكثير بين أدواره ما بين الرومانسية والجدية.

دراسة عمرو سعد بكلية الفنون التطبيقية

يعتبر عمرو سعد، من مواليد حي السيدة زينب، ودرس بكلية الفنون التطبيقية في قسم الديكور، ولكن حبه للفن جعله يترك مجال اختصاصه ويتجه للتمثيل في مشاريع تخرج طلاب معهد السينما.

بدأ عمرو سعد حياته الفنية، في عام 1999، من خلال فيلم «الآخر»، والذي كانت تدور أحداثه حول رفض رجل أعمال مصري وزوجته الحاملة للجنسية الأمريكية تزويج ابنهما آدم من الفتاة حنان التي يحبها، ورغم ذلك يصر الحبيبان الصغيران على الزواج رغمًا عن اﻷب واﻷم مما يثير حفيظة الأم التي تحاول أن تبعد ابنها عن زوجته، حتى لو وصل بها اﻷمر للتحالف مع شقيق حنان اﻹرهابي.

مشاركة عمرو سعد في فيلم حين ميسرة

وأثبت عمرو سعد موهبته الحقيقية، من خلال دوره في فيلم «حين ميسرة» عام 2007، الذي كان بطولة سمية الخشاب، عمرو سعد، وفاء عامر، هالة صدقي، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد سعيد عبد الغني، سامي مغاوري، سوسن بدر.