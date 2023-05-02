الأرصاد تحذر من طقس المحافظات اليوم.. ارتفاع الحرارة إلى 35 ونشاط للرياح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة في بعض المدن بالمحافظات، وخاصة مدن جنوب الصعيد والتي تصل فيها درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة نهارا إلى 35 درجة للعظمى.

وقال بيان هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على كل الأنحاء يكون أعلاها في جنوب الصعيد في محافظة أسوان والتي وصلت إلى 35 درجة للعظمى و20 درجة للصغرى.

أكثر المدن ارتفاعا للحرارة

وسجلت مدينة الوادي الجديد ثاني أكثر المدن ارتفاعا في درجات الحرارة وصلت إلى 34 درجة للعظمى فيما سجلت الأقصر وقنا 34 درجة، وانخفضت درجة الحرارة في مدن جنوب الصعيد درجة واحدة لتسجل كل من أبو سمبل وسوهاج 33 درجة مئوية.

وسجلت أسيوط 32 درجة فيما سجلت المنيا 31 درجة وسجلت مدينة مرسي علم والغردقة 31 درجة فيما سجلت مدينة شرم الشيخ 30 درجة في ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة عن مختلف مدن الجمهورية.

ارتفاع الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع في درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية.

وسجلت القاهرة 28 درجة فيما ارتفعت في مدينة 6 أكتوبر إلى 29 درجة وسجلت مدن الزقازيق وشبين الكوم ودمنهور وبنها ووادي النطرون والسويس ورأس سدر 28 درجة مئوية.

وسجلت مدينة الإسماعيلية وطنطا وكفر الشيخ 27 درجة مئوية فيما انخفضت وسجلت في مدن دمياط وبورسعيد والعريش وورفح وطابا مابين 22 درجة و23 درجة مئوية في انخفاض عن باقي المدن المصرية.

شبورة على الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري.

كما حذرت من نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة لتظل الأجواء غدا مائلة للبرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.