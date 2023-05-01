«الأرصاد» تحذّر من طقس الأيام المقبلة.. رياح نشطة والحرارة تصل لـ38 مئوية

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس الأيام المقبلة، مؤكدة وجود رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على جميع أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تكسر حاجز الـ38 جنوب البلاد.

حالة من التقلبات الجوية

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الطقس سيكون غائم جزئيا من الغد حتى مطلع الأسبوع المقبل على جميع أنحاء الجمهورية، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع الأنحاء، وارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 5-7 درجات على القاهرة الكبرى، حيث تسجل 33 درجة، في حين تصل الحرارة إلى 38 على محافظات جنوب البلاد، وتأتي هذه التغيرات بسبب تعرض البلاد لمنخفض جوي حار ورياح شمالية غربية قادمة من المناطق الصحراوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 2 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 31 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة الأربعاء 3 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة الخميس4 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 16.

درجات الحرارة الجمعة 6 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 16.