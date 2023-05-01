«الأرصاد»: طقس حار على القاهرة الكبرى بسبب منخفض جوي

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس غدًا الثلاثاء 2 مايو، إذ يسود طقس حارعلى القاهرة الكبرى والوجـه البحري، يكون مائلًا للدفء على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها، إلى أنّ البلاد تتأثر بداية من غدٍ الثلاثاء بمنخفض جوي حار يصاحبه نشاط للرياح الشمالية الغربية الحارة على القاهرة والسواحل الشرقية والغربية ومحافظات الوجه البحري وجنوب وشمال الصعيد وسيناء، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا 2 مايو 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 28 - 15

- العاصمة الإدارية 28 - 15

- أكتوبر 28- 15

- بنها 28- 15

- دمنهور 28- 15

- وادي النطرون 27 - 15

- كفر الشيخ 28- 16

- المنصورة 28- 16

- الزقازيق 28 - 15

- شبين الكوم 27- 15

- طنطا 27- 15

- دمياط 22- 16

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 27- 14

- السويس 28- 16

- العريش 23- 13

- رفح 23- 12

- رأس سدر 28- 14

- نخل 26- 7

- كاترين 25- 05

- الطور 29- 19

- طابا 22- 18

- شرم الشيخ 30- 20

- الإسكندرية 27- 16

- العلمين الجديدة 26- 16

- مطروح 26- 16

- السلوم 29 - 15

- سيوة 22- 13

- رأس غارب 30 - 19

- الغردقة 31- 20

- سفاجا 30- 21

- مرسى علم 31- 19

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 28- 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 27 - 20

- الفيوم 29- 14

- بني سويف 30- 14

- المنيا 31- 14

- أسيوط 32- 15

- سوهاج 33- 16

- قنا 34 17

- الأقصر 34- 18

- أسوان 35- 19

- الوادي الجديد 34- 15

- أبوسمبل 33- 19