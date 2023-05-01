«الأرصاد»: أجواء صافية وحالة الطقس مائلة للدفء على أغلب الأنحاء

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حالة الطقس في الوقت الحالي تشهد أجواء صافية مائلة للدفء على أغلب الأنحاء.

وكشفت الهيئة عن توقعات درجات الحرارة الآن على محافظات الجمهورية، وجاءت على النحو التالي:

درجات الحرارة الآن

- القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.

- الإسكندرية 22 درجة مئوية.

- مرسي مطروح 23 درجة مئوية.

- بورسعيد 20 درجة مئوية.

- الإسماعيلية 22 درجة مئوية.

- شرم الشيخ 26 درجة مئوية.

- الغردقه 25 درجة مئوية.

- المنيا 25 درجة مئوية.

- أسيوط 25 درجة مئوية.

- الأقصر 28 درجة مئوية.

- أسوان 28 درجة مئوية.

حالة الطقس صباح اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنّ حالة الطقس صباح اليوم مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد.

وتكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة وانتشار الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتوقعت الهيئة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء اعتباراً من غد الثلاثاء وحتى الجمعة بقيم تتراوح من «2 :5 درجات مئوية».