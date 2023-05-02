«النهار» تحتفي باحتفالية «الوطن» بمرور 11 عاما على تأسيسها

استعرض برنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، الذي يعرض على شاشة «النهار»، تقريرا تليفزيونيا عن احتفالية جريدة «الوطن» بمرور 11 عاما على تأسيسها، إذ احتفلت «الوطن» بمرور الذكرى الـ11 لتأسيسها، في حفل كبير نظمته الجريدة الأحد الماضي، بحضور عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة، وحضور عدد كبير من قيادات «الوطن»، على رأسهم الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة «الوطن»، وكتيبة الصحفيين وجميع العاملين بها.

«الوطن» خرجت في ظروف صعبة لإحداث بصمة

وقال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة الجريدة، إن «الوطن» مرتبطة بالوطن البلد طوال الوقت، وهذا مصدر فخر وسعادة، كما أن الجريدة خرجت في ظروف صعبة لإحداث بصمة، وجرى العام الماضي الاحتفال بوصول جريدة الوطن للمركز الثالث على مستوى العالم في المشاهدة.

«الوطن» تواكب التطورات في السوق الإعلامية

فيما قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن جريدة الوطن خلال 11 عاما، أثبتت أنها تواكب التطورات والحركة التي تحدث في السوق الإعلامية، كما أن السوق الإعلامية الرقمية والجريدة الورقة، لها معايير تحسب وتشاهد، وأصبحت الأمور لا تقيم بشكل شخصي، لكن رقميا، وبالتالي الحكم على النتائج، و«الوطن» تؤدي أرقاما عظيمة، وهذا مصدر فخر.

فيما تقدم عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتهنئة لجريدة «الوطن» لمرور 11 عاما على تأسيسها، لافتا إلى الشعور بالناس، والكلمة الحرة التي تخرج من «الوطن»، وهذا ما شوهد مع الثورة، ومع تمرد، ومواقف كثيرة للجريدة، المواطن يشعر بذلك بشكل جيد، وكل سنة من ارتقاء لارتقاء.