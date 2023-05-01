برنامح «مساء DMC» يبرز احتفالية «الوطن» بمرور 11 عاما على تأسيسها

عرض برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تقريرا تليفزيونيا عن احتفالية جريدة «الوطن» بمرور 11 عاما على تأسيسها.

جريدة «الوطن» مرتبطة بالوطن البلد

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة الجريدة، إن «الوطن» مرتبطة بالوطن البلد طوال الوقت، وهذا مصدر فخر وسعادة.

وأضاف «مسلم»، أن الجريدة خرجت في ظروف صعبة لإحداث بصمة، لافتا إلى أنها وصلت لمراحل توزيع 500 ألف نسخة، والعام الماضي جرى الاحتفال بوصول جريدة الوطن للمركز الثالث على مستوى العالم في المشاهدة.

وأوضح أن «ستديو الوطن» يضاهي الاستديوهات الموجودة في القنوات، وهذا جرى بدعم من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتابع: «ما نسعد به هذا العام، أننا نحتفل وسيناء تتطهر من الإرهاب، وعلى مستوى الجريدة، عدد متابعي صفحة فيسبوك أكثر من 20 مليون متابع، والزملاء في الجريدة مصدر فخر، أنا رأيي أنهم من أفضل الأجيال الصحفية الموجودة، لديهم مهارات الاتصال ومهارات صحفية عالية، استطاعوا من خلالها إحداث تأثيرا كبيرا، وتحقيق شعار الوطن قوته في ناسه».

الوطن يؤدي أرقاما عظيمة

وأشار المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى أن جريدة الوطن خلال 11 عاما، أثبتت أنها تواكب التطورات والحركة التي تحدث في السوق الإعلامي، موضحا أن السوق الإعلامي الرقمي والجريدة الورقة، لها معايير تحسب وتشاهد، وأصبحت الأمور لا تقيم بشكل شخصي، لكن رقميا، وبالتالي الحكم على النتائج، والوطن يؤدي أرقاما عظيمة، وهذا مصدر فخر.

وتقدم عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتهنئة لجريدة «الوطن» لمرور 11 عاما على تأسيسها، لافتا إلى الشعور بالناس، والكلمة الحرة التي تخرج من «الوطن»، وهذا ما شوهد مع الثورة، ومع تمرد، ومواقف كثيرة للجريدة، المواطن يشعر بذلك بشكل جيد، وكل سنة من ارتقاء لارتقاء.

وأكد توفيق شعبان، صحفي بالجريدة، أن «الوطن» ليست مجرد جريدة أو مؤسسة إعلامية أو صحفية، لكن جزءا حقيقيا من تاريخ مصر الحديث.

ولفتت بسمة حسين، منتج أخبار بـ«الوطن»، أن الجريدة لا تنقل فقط الخبر، لكنها تنقل حياة، كل قارئ ومشاهد لها يمثل شريك نجاح.