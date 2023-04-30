برنامج «مانشيت» يعرض تقريرا عن احتفالية مرور 11 عاما على تأسيس «الوطن»

عرض برنامج «مانشيت»، المذاع على قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، تقريرا تليفزيونيا عن احتفالية جريدة «الوطن» بمرور 11 عاما على تأسيسها.

مؤسسة عريقة في الصحافة

أشاد عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالروح الموجودة بين الصحفيين بجريدة الوطن، قائلا: إن «جريدة الوطن على مدار السنوات الماضية، أصبحت مؤسسة عريقة في عالم الصحافة».

وقدم المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشكر لجريدة «الوطن» على الـ11 عاما، التي قدمت فيها دورا وطنيا كبيرا في وسط الأحداث الماضية، معربا عن أمنياته بأن تظل «الوطن» أفضل وأفضل خلال السنوات المقبلة، سواء فيما يتعلق بالجريدة الورقية أو الموقع الإلكتروني والخدمات الرقمية، ومن الملاحظ وجود تطور بشكل مستمر، وهذا مصدر فخر للشركة المتحدة، لذلك هناك دعم للجريدة، والقادم أفضل كثيرا.

ووجه الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، الشكر لقراء الجريدة الذين وثقوا على مدار 11 عاما، سواء في المطبوع الورقي أو الديجيتال، الذي تطور بعد ذلك وأصبح فيديوهات وصفحات سوشيال وغيرها.

وأضاف «مسلم»، أن جريدة «الوطن» ارتبطت بالوطن الكبير في كل الظروف، بداية من جماعة الإخوان الإرهابية، فكان لها موقفا واضحا ضد الإخوان، ودائما نفتخر بالمؤتمر الصحفي لـ«تمرد» الذي عقد في مقر الجريدة يوم 3 يوليو، ثم تحركوا بعده للقيادة المشتركة لإعلان بيان ثورة 3 يوليو.

وأشار إلى أن جريدة «الوطن» تشتبك دائما مع قضايا الناس وأحلامهم وآمالهم، كما نواجه الفساد بكل قوة، وننشر أي فرصة أمل أو أي مشروعات إيجابية، سواء من الناس أو الحكومة، ودائما نرفع شعار «الوطن قوته في ناسه».

الوطن.. قوته في ناسه

قالت هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن «قوته في ناسه» المقصود بها الناس الذين بنوا جريدة «الوطن» والصحفيين والجمهور القارئ، ودائما نقول إن الوطن صحيفة يكتبها القارئ، ونحاول دوما الحفاظ على القارئ من خلال وجبة يتشبع بها.

وأوضحت دارين فرغلي، مدير تحرير موقع ألوان في جريدة «الوطن»، أن الأجواء في احتفالية 11 عاما على تأسيس جريدة الوطن مبهجة بين الصحفيين، للاحتفال بكل الإنجازات التي صنعوها منذ 11 عاما، والتي كلها تخدم المواطن المصري.

وأشارت مروة ياسين، مديرة التدريب في الجريدة، إلى أنها من مؤسسي «الوطن»، والجريدة تنظم احتفالا سنويا للتذكير بالنجاحات التي تحققت طوال العام، ومراجعة الأشياء التي ينبغي أن يحدث لها تطوير الفترة المقبلة.

التعبير عن الشارع المصري

وأوضح سامي عبد الراضي، مدير تحرير «الوطن»، أن اليوم من أجمل الأيام، وهناك فرحة في عيون الجميع، لمرور 11 عاما على انطلاق الجريدة.

ولفت إمام أحمد، رئيس القسم السياسي في الجريدة، إلى أنها منذ اليوم الأول تحاول أن تعبر عن الشارع والمجتمع المصري، وتساند الدولة في القضايا الوطنية، مثل الإرهاب وثورة 30 يونيو، وغيرها من القضايا، إضافة لكونها تعبيرا دقيقا عن الشارع وقضايا المواطن، وعلى مدار 11 عاما، حاولت بقدر الإمكان الالتزام بهذه المعايير الموضوعية والمهنية.

وأشار إيهاب الخطيب مدير تحرير «الوطن»، إلى أن الجريدة تجربة فريدة للغاية، متابعا: «تشرفت بأن أكون في تجربتين من أفضل تجارب الصحافة المصرية»، مشيرا إلى أن «المجموعة التي عملت تجربة الوطن، هي نفسها التي عملت المصري اليوم».

وقالت هبة أمين، صحفية بالجريدة، إن الصحيفة صدرت في عام 2012، وكانت شاهدة على أحداث كثيرة في مصر، مشيرة إلى أن «الوطن» تحرص على تطبيق شعار «قوته في ناسه».