رئيس «الوفد»: الحزب جاهز لطرح رؤيته على طاولة الحوار الوطني

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب جاهز بورقة العمل الخاصة به في المحاور الثلاثة، مشيرا إلى أن الحزب استقبل الدعوة إلى الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عندما أعلن عنه الرئيس، موضحا أن «الوفد» استجاب على الفور للدعوة، وخلال ساعات تم تشكيل لجنة خاصة بالحوار الوطني في حزب الوفد، كانت لها أطروحات وتلقت أوراق عمل.

جلسات الحوار الوطني

وأضاف رئيس حزب الوفد في تصريح لـ«الوطن»، أن الحزب قدم من يمثله في مجلس أمناء الحوار الوطني، وكان من بينهم الدكتور هاني سري الدين، بالإضافة لعدد من المقررين، وكان هناك تنظيم لهذه المسألة، واستمعنا لآراء جميع الفئات والشرائح بمختلف المحافظات.

وأكد «يمامة» أن بيت الأمة لديه ممثلين داخل الحوار الوطنى، وسيقومون بطرح مقترحات الحزب في مختلف القطاعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن الحوار الوطني هو بداية مرحلة جديدة، ويمثل بداية جديدة لاستقرار أو ما يطلق عليه الجمهورية الجديدة.

استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات

وأشاد رئيس «الوفد» بالقرارات التي أصدرها مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار 23 جلسة، مثمناً قرار أمناء الحوار الوطني، باستمرار الإشراف القضائي على مختلف الاستفتاءات والانتخابات في مصر، مؤكدا على أنها خطوة مهمة في ظل الظروف المنطلق بها الحوار الوطني لبناء حياة سياسية جديدة وتنمية سياسية تشمل كل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.