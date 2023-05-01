رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: 113 قضية على مائدة الحوار

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك 113 قضية أمام الحوار الوطني، سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه تم استبعاد بعض القضايا التي تتشابه مع الأخرى، لذا تم جمع أبرز القضايا وسيتم مناقشتها، مشيرًا إلى أنه في حالة إن طرأت قضية تهم الرأي العام وفرضت نفسها على الساحة، ستكون من ضمن أولويات الحوار الوطني.

الأطياف المشاركة في الحوار الوطني

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن ما يميز الحوار الوطني الحالي، أنه عبارة عن حوار ترتيب أولويات، بمشاركة جميع أطياف المجتمع.

وأشار إلى أن الحوار الوطني ليس تشخيص مرض، بل هو حوار من أجل تقديم الحلول التي يمكن تقديمها وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحاضرين في جلسات الحوار يمثلون عددا كبيرا من التيارات السياسية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخبراء، بجانب مقدمي المقترحات لتقديم الحلول، بجانب مشاركة الحكومة بممثل أو أكثر في بعض الجلسات التي تحتاج إلى وجود ممثل حكومي.

مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني

وأكد فوزي، أن حضور الحكومة في الجلسات الحوارية اختياري، كما أن مجلس الأمناء لديه الإمكانية لمخاطبة الحكومة للحصول على عدد من المعلومات حول بعض القضايا.

ولفت إلى أن هناك مشاركة فعالة كبيرة من جانب الشباب والمرأة في الحوار الوطني، إذ لا يوجد مستقبل دون شباب؛ فهم المحرك الأساسي للحوار الوطني، منوها بأن هناك عدة من الجلسات مذاعة على الهواء عبر وسائل الإعلام، كما أن الجلسة الافتتاحية تشهد وجودا إعلاميا كبيرا.