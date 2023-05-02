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مقرر مساعد بـ«الحوار الوطني»: لجنة الأسرة غير منحازة للمرأة (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
01:07 ص | الثلاثاء 02 مايو 2023
ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني

ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني

قالت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إنّ لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي نبض الشارع، وكل ما يخص المشكلات الخاصة بالأسرة سيتم مناقشتها في هذه اللجنة.

وأضافت الشبراوي، خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «لجنتنا غير منحازة للمرأة، حيث إنها في حاجة كاملة إلى حماية الأسرة، يُقال لنا امنحوا الرجل فرصته، فأنتم تتحدثون عن حقوق المرأة، لجنتنا مختصة بحقوق الأسرة كاملة، بما في ذلك الطفل، لأنه نواة المجتمع».

وتابعت: «كمقرر مساعد للجنة بدأت في عمل بحث للاطلاع على أهم المشكلات التي تهدد الأسرة في هذا العصر، لدينا مشكلات مستحدثة، ومشكلات قديمة، مثلا قانون الأحوال الشخصية نعمل به منذ 100 سنة وطرأت عليه بعض التعديلات».

وأكدت: «في كل موضوعات اللجنة سيكون لدينا أعضاء أساسيون موجودون في التحاور، ولن أتدخل أو مقرر اللجنة في المشكلات وحلولها، وسنقوم بإدارة الجلسة، وسيكون الحضور متخصصون وممثلون عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني واللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ».

 

 

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