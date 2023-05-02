رئيس «المصريين الأحرار»: المحور الاقتصادي على قلب الحزب في الحوار الوطني

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن من وجهة نظره ترتيب أهمية المحاور الثلاثة هي «المجتمعي، الاقتصادي، السياسي»، فالأول الأساس فيه شيء واحد وهو الشخصية المصرية، وهو ما كنا مهمومين به منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية في 2014، كانت مصر في حاجة لإعادة الشخصية المصرية بعد أن تم نحرها، وما نحن فيه الآن لا يتحمل مسؤوليته إطلاقا القيادة السياسية الموجودة، بل هذه تراكمات متواجدة منذ الخمسينات.

خليل: المحور الاقتصادي على قلب حزب المصريين الأحرار

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحور الاقتصادي على قلب حزب المصريين الأحرار، خاصة وأن البلد القوي اقتصاديا هو الأهم لراحة شعبها وتواجه التضخم، وبدور الحزب تم رصد في الثلاث محاور الأساسية ما قدمناه لمجلس أمناء الحوار الوطني ما الحالة التي لدى البلد، وتحديد الأسباب لمعرفة علاجها، ووضعنا إيدينا على ظروف البلد الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال خبراء ومتخصصين داخل الحزب، وكذلك المواطنين في الشارع: «المواطن المصري خبير في حد ذاته ويفهم سياسة».